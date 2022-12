Homem de 53 anos morre ao ser atropelado em Itaituba; motorista fugiu

Um grave acidente de trânsito causou a morte de um homem identificado como Francisco Jaime dos Santos, de 53 anos, na noite da última segunda-feira (26), na travessa São José, entre a 10° e 11° ruas, do bairro Bela Vista, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima. As informações são do portal Plantão 24 Horas News.

De acordo com informações de testemunhas, antes do socorro chegar ao local, populares usaram pneus para sinalizar que ali havia uma pessoa acidentada, já que a área onde ocorreu o acidente é pouco iluminada. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorro a Francosco, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e isolou a área, até a chegada da Polícia Civil que de imediato acionou a Polícia Científica para fazer a remoção do corpo para a necropsia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso a Polícia Civil e aguarda retorno.