Câmeras registram acidente que matou bebê de 45 dias nas vésperas do Natal

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente entre os veículos que terminou com a morte do bebê Davi Pelegrino, de 1 mês e 15 dias, na véspera de Natal (24). As informações são do portal Metrópoles.

No vídeo, o carro onde estão o bebê e seus pais, Yasmin Pelegrino e Vinícius Pelegrino, deixa o estacionamento de um shopping por volta das 20h23. Vinícius aguardava o fluxo de veículos diminuir para acessar a pista. Assim que ele consegue uma brecha e deixa o estacionamento, o carro conduzido por Lucas Alves Araújo atinge, em alta velocidade, a traseira do veículo, que foi empurrado por alguns metros.

VEJA MAIS

De acordo com a tia do bebê, no veículo estariam o motorista e mais quatro pessoas, que fugiram sem prestar socorro. O condutor só não teria conseguido fugir pois precisou receber atendimento médico.

O caso aconteceu em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói (RJ) e foi registrado na 81ª DP do município. A Polícia Civil informou que Lucas vai responder em liberdade por homicídio e lesão corporal culposos. O corpo do bebê foi sepultado na tarde desta segunda-feira (26).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).