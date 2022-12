Mulher grávida morre após ser atropelada por motorista embriagado em Castanhal

Uma mulher, identificada como Marcileide Alves da Cruz, de 35 anos de idade, morreu após ser atropelada em Castanhal, nordeste do Pará, na tarde do último sábado (24), véspera de Natal. A vítima estava grávida de sete meses e o bebê também não resistiu. Após fugir sem prestar socorro, o motorista do carro envolvido no acidente foi localizado e preso pela polícia. Segundo agentes da Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez.

A vítima ainda chegou a ser socorrida com vítima e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento do município, mas não sobreviveu aos ferimentos. O acidente ocorreu na avenida Marechal Deodoro, no bairro Santa Catarina.

Guarnições da Polícia Militar foram informadas por volta de 17h do acidente, quando deram início às buscas para localizar o carro, que foi encontrado na rodovia PA-230. Os policiais perceberam que tanto o motorista como o carona aparentavam estarem embriagados. Além disso, com eles, foi encontrada uma porção análoga à entorpecentes.

Eles foram apresentados à Delegacia de Castanhal. O motorista do veículo que fugiu do local do acidente deve responder por omissão de socorro.