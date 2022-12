Homem morre após colisão entre moto e carro na Transamazônica

​Um homem, que não teve identidade revelada, morreu após uma colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio, no km 105 da rodovia Transamazônica (BR-230), no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu no domingo (25). As informações são do site Debate Carajás.



Segundo testemunhas, a moto estaria trafegando pela contramão antes do acidente. O motociclista ficou gravemente ferido e o homem que estava na garupa morreu na hora.

Os dois estariam sem capacete no momento em que se chocaram com o veículo que teria saído da cidade de Placas, no oeste paraense, com destino à Medicilândia, no sudoeste do estado.

Com o impacto, uma das rodas da motocicleta se desprendeu do veículo. A parte da frente do carro ficou parcialmente destruída.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu o homem que ficou ferido ao Hospital Municipal de Medicilân​​dia. Já o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legado de Altamira, município vizinho. O condutor do carro não ficou ferido.