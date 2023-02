Idosa morre após ser atropelada e arrastada por ônibus; vídeo

Uma idosa, de 64 anos, morreu após ser atropelada e arrastada por cerca de 50 metros por um ônibus. As informações são do portal Metrópoles.

Em imagens registradas por uma câmera de segurança é possível ver a mulher atravessando o cruzamento correndo, pela faixa de pedestres, quando o ônibus a atinge. O acidente aconteceu na Avenida dos Autonomistas, no centro de Osasco, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a PM foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a vítima já sem vida. O motorista, de 53 anos, relatou que não havia visto a idosa.

Ele disse aos agentes que parou o veículo assim que percebeu que tinha um obstáculo na frente e que, ao descer, encontrou a idosa caída na via. Segundo a polícia, o motorista não apresentava sinais de embriaguez. Ele foi ouvido e liberado.

Em nota, a SPTrans informou que já identificou o motorista da empresa concessionária e que o profissional foi afastado. O ônibus de prefixo 82.721 pertence à linha 874C/10-Parque Continental-Metrô Trianon/Masp.

De acordo ainda com a SPTrans, “todos os operadores do sistema de transporte coletivo de São Paulo são submetidos a cursos e treinamentos constantes, conforme o definido nos contratos de concessão firmados entre o Poder Público e as empresas”.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 9º DP de Osasco.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).