Acidente com ônibus que levava time de futebol deixa mortos e feridos em Minas Gerais, diz site

Pelo menos quatro pessoas morreram após um ônibus caiu de uma ponte, na BR-116, em Além Paraíba, Minas Gerais. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (30) e também deixou diversos feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus envolvido no acidente fazia o trajeto de Ubaporanga (MG) para o Rio de Janeiro (RJ) e levava um time de futebol, porém, o nome ainda não foi informado. As informações são do G1 da Zona da Mata.

O Corpo de Bombeiros de Leopoldina, Cataguases, Além Paraíba e Juiz de Fora está no local, bem como a PRF, que auxilia nos trabalhos. Cerca de 36 passageiros estariam no veículo, segundo o Corpo de Bombeiros, e cinco corpos já foram retirados das ferragens. Feridos foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba.