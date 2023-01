Condutor ‘voa’ após explosão de jet-ski em Altamira

Um acidente envolvendo um jet-ski foi registrado na tarde deste domingo (29), por volta das 16h, próximo de um balneário, localizado na cidade de Altamira, sudoeste paraense. O veículo aquático explodiu, e o piloto foi arremessado cerca de três metros para cima. Em seguida, ele caiu na água e, apesar do susto, não sofreu nenhum ferimento. Com informações do site Confirma Notícia.

Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o jet-ski danificado. A parte dianteira da motoaquática possui um grande rasgado provocado pela explosão. Os registros mostram também a parte lateral arrancada.