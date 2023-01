Técnico de som morre em acidente na avenida Curuá-Una, em Santarém

​Um homem identificado como Cláudio Santos morreu, nas primeiras horas deste domingo (29), após colidir a moto em que estava contra um carro, na avenida Curuá-Una, bairro do Jaderlância, em Santarém. O caso foi registrado por volta das 5h. As informações são do site O Impacto.

Testemunhas relataram que o corpo da vítima, que trabalhava como técnico de som, foi arremessado a vários metros de distância após a batida. A motocicleta envolvida na colisão ficou totalmente destruída. Pedaços do veículo ficaram espalhados pela pista. Já a frente do automóvel, modelo não identificado, ficou bastante danificado. Não há informações sobre o responsável pelo carro.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O acidente ocorreu próximo de um posto de combustíveis. Imagens de câmeras de segurança do empreendimento deverão ser analisadas. Testemunhas também poderão ser ouvidas, para que a polícia esclareça o acidente.

O corpo de Cláudio foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) para a sede do Instituto Médico Legal (IML). Exames irão apontar a causa exata da morte.

A reportagem solicitou mais informações sobre o caso para as polícias Civil e Militar e aguarda retorno.​