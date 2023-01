Colisão entre moto e carro deixa um morto na BR-316, em São Francisco do Pará

​Um homem morreu na tarde deste domingo (29), durante um acidente no km 93 da BR-316, próximo do município de São Francisco do Pará, nordeste paraense. A vítima, ainda não identificada, conduzia uma motocicleta, momento em que ocorreu a colisão com um carro, segundo informações de pessoas que passavam pelo local. A dinâmica da batida ainda é desconhecida e não se tem informações sobre o condutor do carro envolvido na tragédia.

Imagens obtidas pela reportagem mostram a vítima jogada ao chão, coberta com um papelão. Por meio dos registros, é possível ver que o motociclista fazia uso do capacete.

Chovia bastante no momento em que o acidente foi registrado, pouco antes das 17h. Por causa do ocorrido, o trânsito precisou ser organizado e começou a fluir, parcialmente, apenas em uma faixa da BR-316.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela fiscaliza​​ção no trecho, estão no local da ocorrência, realizando o levantamento de informações e demais procedimentos cabíveis. A Polícia Científica deverá fazer a análise e remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.