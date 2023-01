Carro particular e caminhão colidem com postes em Belém e Ananindeua

Um carro particular e um caminhão colidiram, neste domingo (29), com postes em Belém e Ananindeua. Na avenida Perimetral, próximo à entrada da Ceasa, no bairro do Marco, o acidente ocorreu em frente ao CPRM (Serviço Geológico do Brasil) e deixou a área sem energia, segundo as informações da página do Curió News nas redes sociais.

Um outro acidente, envolvendo um caminhão, também foi registrado em Ananindeua, no bairro 40 Horas. O veículo pesado também atingiu um poste. Nos dois casos, ainda não há detalhes sobre as circunstâncias das colisões.

Sobre o acidente na Perimetral, a Equatorial Pará informou que suas equipes já estão no local para restabelecer o fornecimento de energia elétrica dos clientes que foram prejudicados. A estrutura afetada com o acidente está sendo substituída e a previsão é que até às 12 horas deste domingo o serviço seja normalizado.

Já em relação ao acidente na rotatória do 40 Horas, equipes técnicas já estiveram no local para realizar uma avaliação preliminar, identificaram que apenas cabeamento e rede de telefonia foram afetados e não há clientes com fornecimento de energia comprometido. Equipes de manutenção irão ao local, na tarde deste domingo para realizar a substituição do poste atingido.