Morre segunda vítima de acidente na Arthur Bernardes; motociclista entregava convites de casamento

​Morreu nesta sexta-feira (27) o segundo motociclista envolvido em um acidente entre duas motos, na noite da última quinta-feira (26), na rodovia Arthur Bernardes, bairro da Pratinha, em Belém. Na ocasião, o homem, que não teve identidade divulgada, teve a perna arrancada. O membro foi parar no meio-fio. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, mas não resistiu e morreu.

No dia do acidente, o rapaz estava na companhia da noiva dele, que continua internada em estado grave no HMUE. Pessoas próximas do casal relataram que eles haviam saído juntos para fazer a entrega dos convites da festa de casamento que estavam organizando. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda do rapaz. “Descanse em paz, mano”, “Que Deus te receba em um bom lugar”, “Meus sentimentos a todos que estão sofrendo pela sua partida”, escreveram os internautas.

​​Os noivos se chocaram com outra motocicleta, cujo condutor estaria sozinho, em alta velocidade, e morreu na hora, dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto era reanimado.

A Polícia Civil informou que investiga as causas do acidente, por meio da Seccional da Marambaia.