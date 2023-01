Motociclista morre após ser esmagado por veículo pesado na BR-316, em Marituba

O motociclista Raimundo Nonato Gonçalves, de 48 anos, morreu, na tarde desta sexta-feira (27), após ter a cabeça esmagada por um veículo pesado, na rodovia BR-316, em Marituba, sentido Benevides. A vítima fazia uso do capacete, que ficou totalmente destruído, assim como a motocicleta. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia do Decouville. O corpo de Raimundo, que era natural do Ceará, foi analisado e removido pela Polícia Científica.

No local do acidente, vários vestígios foram coletados e encaminhados para análise no Instituto Médico Legal (IML). Testemunhas relataram à polícia que Raimundo pilotava a motocicleta entre uma caçamba e uma carreta. Ambos não estavam com nenhum tipo de carga no momento do acidente.

Ainda de acordo com as informações obtidas preliminarmente pela polícia, o guidão da motocicleta teria encostado em um dos veículos e, com isso, Raimundo teria sido lançado ao chão diretamente para debaixo da roda do outro.

Raimundo morreu na hora bem em cima de uma faixa de pedestres. A moto dele sofreu perda total, foi apreendida e encaminhada para a unidade policial. O condutor da caçamba se apresentou espontaneamente na Delegacia do Decouville, junto do veículo. Ele não quis falar com a imprensa. Porém, em depoimento à polícia, o homem teria dito que a vítima se desequilibrou ao bater na caçamba e morreu ao ser atingido pela carreta, cujo responsável se evadiu do local.

Um vídeo feito por pessoas que passavam no momento do acidente mostra a carreta, supostamente envolvida na tragédia. É possível ver que, após a morte de Raimundo, o veículo segue viagem normalmente pela BR-316. As imagens já estão de posse da Polícia Civil e serão analisadas, assim como imagens de câmeras de segurança das proximidades do acidente.

Dezenas de curiosos se aproximaram do cadáver de Raimundo e acompanharam os trabalhos da Polícia Científica. Familiares da vítima também estiveram no local e ficaram estarrecidos com a cena que encontraram. Por causa do acidente, o trânsito ao longo da BR-316 ficou engarrafado até a saída de Ananindeua. Equipes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Marituba orientavam os condutores de veículos e pedestres.