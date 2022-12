Carro invade piscina de hotel e quase esmaga duas crianças; vídeo

Hóspedes de hotel tomaram um susto no último sábado (03) após um carro invadir a piscina e quase esmagar duas crianças que tomavam banho. O caso aconteceu às margens da BR-135, em Cristino Castro, no Sul do Piauí, e foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

VEJA MAIS

Nas imagens registradas, duas meninas tomam banho tranquilamente na piscina quando um Corolla preto sai da rodovia, atravessa as grades e mergulha de frente no local. Em seguida, as duas jovens aparecem assustadas se afastando do carro, veja:

Para o G1, o comandante da Polícia Militar de Bom Jesus, major Adão, informou que a motorista confundiu os pedais e pressionou o acelerador. "Ela perdeu o controle do carro e foi direto na piscina. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um guincho foi acionado para tirar o veículo da piscina", disse ele.

As duas crianças e a condutora escaparam ilesas do acidente.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)