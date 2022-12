Flanelinha é morto a tiros em Castanhal; motivação do crime é desconhecida

Um flanelinha foi assassinado, a tiros, no município de Castanhal, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (5). As informações são do jornal do Pará.

A vítima foi identificada como João Batista, conhecido como "Bubu". Ele trabalhava como flanelinha na área comercial da cidade. Com marcas de tiros, o corpo dele foi encontrado na calçada da rua 28 de janeiro, no bairro Nova Olinda.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do crime e nem sobre a autoria do homicídio. Também é desconhecida a motivação da morte de João Batista.

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado na delegacia do município de Castanhal para apurar o homicídio ocorrido na última segunda-feira (5).

E que diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

.