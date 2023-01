Acidente com ônibus na Serra de Petrópolis deixa pelo menos 20 pessoas feridas

Um ônibus de turismo tombou na descida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no fim da madrugada deste domingo (29), deixando pelo menos 20 pessoas feridas.

Duas delas, em estado grave, foram levadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, ainda no Rio. Os demais seguiram para o Hospital Adão Pereira Nunes, na cidade de Duque de Caxias.

O motorista do veículo prestou depoimento e disse que partiu de Juiz de Fora (MG) com 55 passageiros, em direção à Praia de Grumari, na zona oeste do Rio.

No decorrer da viagem, próximo das 5 horas da manhã, o ônibus seguia pelo quilômetro 87 quando ficou sem freio. O condutor ainda conseguiu fazer uma manobra e jogar o veículo para o acostamento, evitando a queda no abismo.