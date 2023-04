Ex-atleta de vôlei que agrediu entregador é indiciada por bater na própria mãe

A ex-jogadora de vôlei de praia Sandra Mathias Correia de Sá, flagrada agredindo entregadores em São Conrado, no Rio de Janeiro, foi indiciada nesta quarta-feira (19) pela Polícia Civil por maus-tratos e lesão corporal contra a própria mãe. Os supostos crimes ocorreram em novembro do ano passado, quando Sandra teria agredido a mãe de 77 anos com socos, tapas e pontapés.

De acordo com as investigações, a ex-atleta tentou levar a mãe à força para a Clínica da Gávea e ainda tentou amarrá-la com um lençol. A idosa realizou exame de corpo delito, que confirmou as agressões. O irmão de Sandra, Mario Mathias, também confirmou as acusações de maus-tratos e lesão corporal contra a mãe.

Ficha criminal extensa

Além disso, Sandra já foi acusada de agressão pelo pai e possui registros de furto de energia elétrica, injúria e ameaça em sua ficha criminal. Ainda no início deste mês, ela foi flagrada agredindo entregadores de comida e usando a guia da coleira do cachorro como um chicote em um deles.

Um dos entregadores agredidos por Sandra, Max Ângelo dos Santos, relatou que também sofreu ofensas racistas durante a agressão. Segundo ele, a ex-jogadora já tinha xingado os profissionais dias antes. Sandra negou as acusações de racismo e alegou que usou a guia da coleira para "se defender" do entregador Max.