Condomínio pede expulsão de ex-atleta de vôlei que agrediu entregador com coleira

A defesa do Edifício Estrada da Gávea, localizado no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, onde mora a professora e ex-atleta de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá, confirmou que o condomínio notificou a proprietária do apartamento em que mora a ex-jogadora para que ela deixe o imóvel. O pedido foi feito nesta quarta-feira (12). O advogado Homero Pacheco Fernandes relatou que Sandra nunca foi multada, mas confirmou que “tem relatos” de atritos com outros moradores.

"O condomínio notificou a administradora do apartamento por providências, no sentido de retirá-la do edifício", afirmou o advogado.

Fernandes também esteve na 15ª DP (Gávea), na manhã de quarta, para entregar imagens das câmeras do condomínio. Segundo ele, os vídeos que entregará à polícia não mostram agressões, mas flagraram o que seria o “início da briga”, quando Sandra teria reclamado que o entregador Max Angelo Alves do Santos teria passado próximo a ela.

Sandra também era aguardada para prestar depoimento, mas não compareceu e sua defesa apresentou um atestado para justificar a ausência.

A ex-atleta de vôlei está sendo acusada de injúria por um entregador, que a acusa de preconceito e lesão corporal. Vídeos que circulam na web mostram a vítima sendo agredida e xingada por Sandra Mathias. Em uma das imagens, ela chega a pegar a guia da coleira do cachorro e dá uma espécie de chicotada nas costas de um dos entregadores, que é negro.