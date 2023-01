Caminhoneiro responsável pela morte de 12 pessoas consegue liberdade provisória no Tocantins

Anderson Oliveira Santos, o motorista do caminhão que atingiu a van da prefeitura e matou 12 pessoas, recebeu liberdade provisória na manhã de sexta-feira (27). O acidente ocorreu na noite da última quarta-feira (25), na TO-280, perto de Natividade, no sudeste do Tocantins. No dia seguinte, o caminhoneiro foi preso e autuado pela Polícia Civil por homicídio culposo. Com informações do G1 Tocantins. , o motorista doque atingiu a, recebeuna manhã de sexta-feira (27). O acidente ocorreu. No dia seguinte, ofoi preso e autuado pela Polícia Civil por homicídio culposo. Com informações do G1 Tocantins.

A decisão do juiz Willian Trigilio da Silva, da 1ª Escrivania Criminal de Natividade, após a audiência de custódia, determinou que Anderson deverá seguir uma série de regras para responder em liberdade.

A carteira do condutor foi suspensa por seis meses e ele precisará fazer um curso antes de recuperar o direito de dirigir. Além disso, ele terá que se apresentar à Justiça no dia 10 de cada mês para dar informações de suas atividades.

O motorista também não poderá deixar Natividade. Caso ele mude de residência, deverá comunicar ao Judiciário qualquer mudança de endereço.

O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido da defesa para que ele respondesse em liberdade.

Anderson tinha sido socorrido após colisão na quarta-feira (25), mas fugiu do atendimento médico. Em depoimento, ele alegou que o acidente foi ocasionado quando tentava ultrapassar uma carreta na TO-280.

“Como a plataforma é grande e ele é muito largo [...] ele vinha até no meio da pista e voltava. E eu querendo passar, eu botava na cara e ele ia e voltava”, disse. “Em questão de minutos ele voltou de vez. Eu estava atrás dele e me deparei com a van, no meio da pista”, contou o motorista ao delegado de Natividade, Vladimir Bezerra de Oliveira.

Sobre o acidente

A colisão matou quatro homens, sete mulheres e um bebê. Todos os 12 mortos retornavam de atendimento médico e eram moradores de Almas. A Prefeitura de onde as vítimas vinham afirmou que ofereceu suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas e aos pacientes que estão hospitalizados.

Veja o nome das pessoas que morreram:

• Deliana Rodrigues dos Santos, 29 anos

• Lucilene Ferreira Folha, 55 anos

• Jailma Ramalho Costa, 20 anos

• Antonia Fernandes Crisostomo, 58 anos

• Emilena Pinto de Oliveira, 37 anos

• Luciano Antônio de Almeida, 53 anos

• Marcilene Aparecida de Andrade, 56 anos

• Joaquim Pereira Valadares, 65 anos

• Wesler Ferreira Folha, 31 anos

• Jordana Guedes Dias, 21 anos

• Rute Guedes Dias, bebê de 4 meses

• João Batista de Oliveira, 68 anos