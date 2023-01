Carro pega fogo e fica destruído em Belém; veja

Um carro pegou fogo e foi destruído pelas chamas, na tarde deste domingo (29), na travessa Barão do Triunfo, em Belém. Ninguém ficou ferido.

A causa do incêndio ainda permanece desconhecida, mas o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Os agentes estiveram no local cerca de uma hora e conseguiram conter as chamas.

Vídeos gravados por testemunhas e compartilhados das redes sociais mostram o veículo sendo consumido rapidamente pelas chamas em frente a uma residência do local.

No local, os agentes do Corpo de Bombeiros encontraram o veículo com boa parte de sua estrutura consumida pelo fogo. Há suspeita de que uma pane elétrica tenha causado o incêndio.

A Redação Integrada O LIberal entrou em contato com o CBM para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.