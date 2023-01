Barco pega fogo em porto na Cidade Velha

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado para conter um incêndio em uma embarcação no porto Tamandaré, que fica no bairro da Cidade Velha, em Belém. O caso ocorreu no início da noite desta quinta-feira (26),. Os prejuízos materiais e causas ainda não foram levantados. Porém, não há vítimas. O porto fica perto da praça do Arsenal. O fogo foi rapidamente controlado.