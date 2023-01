Prédio comercial desaba após incêndio no Rio de Janeiro

Na manhã desta quarta-feira (25), um incêndio atingiu um prédio comercial e derrubou parte da estrutura do edifício. Ainda não há registros de feridos. As informações são do G1 Rio.

O incêndio aconteceu na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Rio de Janeiro, e atingiu a galeria comercial conhecida como Shopping Nou. Quatro pessoas precisaram de atendimento médico por nervosismo ou porque inalaram fumaça. Todas passam bem. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dimensão do incêndio.

[twitter=1618261364614778880}

Por volta das 10h30, parte do prédio começou a desabar. A parte metálica, no topo do edifício, onde o fogo começou, cedeu. Por causa dos riscos de novos desabamentos, a rua foi interditada para o trabalho dos bombeiros.

Testemunhas

A fumaça preta causada pelas chamas pôde ser vista de diversos pontos de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Testemunhas que presenciaram o incidente relataram barulhos de explosões e quedas. "O fogo está piorando muito, o telhado já começou a cair. Os barulhos de coisas caindo está muito alto, dá para ouvir da estação", relatou uma pessoa que trabalha na região.

Moradores disseram que prédios da região foram esvaziados. "Primeiro pediram para eu sair do terraço, de onde eu estava gravando e vendo. Agora pediram para eu sair de casa, estão tirando todo mundo do prédio", contou um morador da área.

Por medida de segurança, as lojas do calçadão também precisaram ser fechadas. O funcionário de uma loja de essências conta que soube da situação ao chegar para trabalhar. "Eu acordei e cheguei aqui no local e já tinha a informação que um prédio comercial estava pegando fogo. Mas, agora já pegou a loja toda. Interditaram a rua e fecharam as lojas por segurança. A grande notícia é que ninguém se feriu, é uma das lojas mais conhecidas e movimentadas de Nova Iguaçu", disse Francisco Souza.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).