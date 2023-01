Adolescente quase perde o braço após cair em vão no BRT

Uma adolescente de 17 anos quase perdeu o braço depois de cair no vão entre um BRT e uma plataforma. O acidente aconteceu no dia 14 de janeiro, no Parque Madureira, Rio de Janeiro, quando a jovem decidiu voltar sozinha mais cedo de um evento que estava com os amigos. As informações são do portal O Globo.

Segundo familiares de Marina Martins, ela estava com amigos em um evento quando decidiu ir embora. A família contou que, ao descer na estação, o ônibus saiu e Marina caiu. Passageiros contaram que ela chegou a ser atropelada.

Este é o segundo caso de queda do BRT em duas semanas. No último domingo (22), a jovem Talita Coutinho, de 22 anos, morreu ao tentar pegar o ônibus em movimento.

Marina está internada no Hospital Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. Ela passou por uma cirurgia vascular no dia 15 de janeiro, e o risco de amputação do braço foi descartado. Agora, a jovem aguarda para passar por uma segunda cirurgia. Mãe da adolescente, Noely está revoltada com o descaso da Mobi-Rio, que até o momento não deu assistência.

"Quando cheguei lá, o braço dela estava todo torto. Ela fez cirurgia vascular e foi tudo bem. O BRT até agora não procurou saber de Marina, não procurou saber se Marina está bem. Eu quero que todo mundo saiba o que aconteceu, o descaso do BRT, que alguém me procure para perguntar o que houve, me dar uma satisfação. Porque não procuraram a Marina até agora, e o acidente foi no dia 14. Estou muito revoltada com o descaso", disse Noely.

O que diz a Mobi-Rio

A Companhia Municipal de Transportes Coletivos (Mobi-Rio) informou que imagens das câmeras de segurança da estação mostraram que o articulado para, e cinco segundos depois que o veículo começa a se movimentar, Marina tenta descer do ônibus. A Mobi-Rio disse ainda que não procede a informação de que o motorista teria arrancado.

Ainda de acordo com a nota da Companhia, o motorista parou para prestar socorro e logo em seguida o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer Marina.

A Mobi-Rio disse também que verificou as câmeras de segurança e que a passageira tentou embarcar correndo quando o ônibus já estava saindo da estação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).