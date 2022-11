Jovem está em estado grave após cair de BRT em movimento

Um jovem, identificado como Henrique Lima, de 21 anos, caiu de um BRT em movimento, na tarde do último sábado (19), na zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi socorrida por bombeiros e encaminhada para um hospital municipal. O estado de saúde dele é grave, de acordo a Secretaria de Saúde. As informações são d'O Dia.

A Mobi-Rio, concessionária que opera o sistema, disse que o passageiro se desequilibrou ao tentar forçar a passagem para manter a porta aberta durante a viagem. De acordo com a empresa, "muitos passageiros forçam as portas, alguns desconectando até os mecanismos do equipamento para manter aberto e poder sair onde quiser, pulando do ônibus e arriscando sua vida".

A empresa ainda informou que agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, atuam nas estações para garantir a segurança dos passageiros, pedindo para que as pessoas entrem e fecham a porta, e a integridade física dos condutores, que são ameaçados por parar o ônibus quando alguns passageiros insistem em forçar as portas e as quebram.

A concessionária lembrou também que "as portas não são quebradas porque os articulados estão cheios" e que "forçar a porta e destruir o equipamento é um ato de vandalismo e coloca em risco não só a vida de quem a mantém aberta como a dos demais passageiros".