Acidente de ônibus deixa pelo menos sete mortos na BR-277, no Paraná

Um ônibus de viagem tombou na BR-277 em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná, provocando a morte de pelo menos sete pessoas. De acordo com um médico que atendeu a ocorrência, há crianças entre as vítimas. Ainda não há a confirmação de quantos passageiros estavam no veículo, nem do número de feridos, que foram resgatados e levados ao hospital de Irati. As informações são do G1 de Campos Gerais e Sul.

VEJA MAIS

O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (31), em Fernandes Pinheiro, e o ônibus saiu da pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Pertencente à Viação Catarinense, o veículo fazia a linha entre Foz do Iguaçu e Florianópolis (SC).

Os corpos das víimas foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.