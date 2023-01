Viatura da Defesa Civil cai em córrego de Parauapebas; ninguém se feriu

Uma viatura da Defesa Civil caiu na manhã desta segunda-feira (30) em um córrego localizado na rua Renato Russo, bairro Vila Rica, em Parauapebas, região sudeste do Pará. Duas pessoas ocupavam o veículo. Ninguém ficou ferido. As informações são do Belém Trânsito.

O condutor do automóvel teria caído da ponte, porém não sabe o que teria ocasionado o acidente. Os ocupantes conseguiram sair da viatura antes que caísse no córrego. A suspeita é de que a chuva que atingiu a cidade durante esta manhã possa ter prejudicado a visibilidade do motorista.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Parauapebas e aguarda retorno.