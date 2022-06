Viatura do Corpo de Bombeiros se envolve em acidente e deixa dois feridos

Uma viatura do Corpo de Bombeiros se envolveu em um acidente quando seguia para atender uma ocorrência de princípio de incêndio. A colisão aconteceu em um cruzamento da Avenida Mascarenhas com a Monte Castelo, em Campo Grande (MS), na manhã desta terça-feira (28). Com informações do G1.

Testemunhas afirmam que a viatura bateu na lateral de um carro. Outro carro que estava parado no semáforo também foi atingido.

A motorista de um dos veículos, uma jovem de 18 anos, teve ferimentos leves nos braços e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o motorista do outro veículo machucou o braço, mas não precisou de atendimento médico. Nenhum militar ficou ferido.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)