PM é flagrado com amante, tenta fugir da esposa e cai com viatura em ribanceira

Dois policiais militares caíram com a viatura dentro de uma ribanceira, após a tentativa de fuga da esposa de um deles, que os flagrou tendo relações sexuais no veículo da polícia com duas mulheres. O caso ocorreu na cidade de Rincão, em São Paulo, na última segunda-feira (2).

VEJA MAIS

Tudo ocorreu enquanto os agentes deveriam estar em patrulhamento. Inicialmente, os policiais disseram que estavam tentando desviar de um segundo veículo que vinha na direção contrária.

Entretanto, segundo as investigações prévias, a esposa de um deles teria descoberto a “pulada de cerca” e, para fugir do flagrante, os dois homens abandonaram as duas moças no local que estavam e saíram em alta velocidade, sofrendo o acidente.

Os PMs estão bem, mas foram presos e vão ser exonerados do cargo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)