Viatura da PC capota e deixa duas pessoas feridas no nordeste do Pará

Duas pessoas ficaram feridas após uma viatura da Polícia Civil (PC) capotar na tarde de terça-feira (21), nas proximidades do município de Ourém, região nordeste do Pará. O veículo seria da PC de Nova Esperança do Piriá. No entanto, não se sabe ainda o motivo do acidente. As informações são do A Voz do Xingu.

As vítimas eram um investigador da Polícia, também de Nova Esperança do Piriá e um preso, que não teve o nome revelado. O caso aconteceu perto da Vila do Arraial do Caeté. Os passageiros do automóvel tiveram apenas ferimentos leves.

A redação integrada de O Liberal solicita mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda retorno.