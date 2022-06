Ex-sargento da PM tem habeas corpus negado pela Justiça no Pará

Desembargadores da Secção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) negaram com unanimidade o habeas corpus ao ex-sargento da Polícia Militar Gildson dos Santos Soares, acusado de matar uma mulher e tentativa de homicídio contra outras cinco pessoas. O julgamento ocorreu por videoconferência na segunda-feira (20), e foi presidido pelo desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. As informações são do O Impacto.

Gildson respondia pelo crime em liberdade, mas foi preso preventivamente por descumprir medidas cautelares por supostamente estar portando arma de fogo. A defesa do réu alegou que houve a instauração de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para investigar se ele realmente violou as medidas impostas. No entanto, este procedimento não foi concluído e, por conta disso, o ex-sargento continuava privado de sua liberdade.

Os magistrados mantiveram à unanimidade o voto da relatora do processo, a desembargadora Eva do Amaral Coelho. Ela esclareceu durante o julgamento que a alegação do excesso de prazo do PIC não se limita à constatação cronológica do tempo de prisão.

Relembre o caso

Sônia da Silva Viana, 40 anos, foi morta a tiros no 28 de junho de 2018, no bairro Santarenzinho, em Santarém, região oeste do Pará. Gildson teria disparado vários tiros de pistola no veículo em que a mulher estava acompanhada do marido, um amigo e filhos. Os sobreviventes disseram que estariam sendo seguidos por uma moto e identificaram o militar como autor dos disparos.

Gildson Soares foi até à Polícia e confessou o crime. Em sua defesa, ele disse que estava indo para a casa da mãe quando um dos integrantes do veículo teria mostrado uma arma para o ex-sargento.

No final do ano passado, a Corregedoria Geral da Polícia Militar oficializou a exclusão de Gildson dos Santos Soares da corporação. A decisão foi tomada após investigação da morte de Sônia, onde ele teria utilizado arma e munição da PM.

PM absolvido de acusação de comércio ilegal de armas e munições

Gildson foi absolvido pela Justiça dos crimes de violação de sigilo funcional e associação criminosa para venda de armas e munições. A decisão foi da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, no oeste paraense, em no final do mês de junho em 2019.

A acusação contra o sargento partiu do Ministério Público do Estado mas o judiciário alegou que o MP não conseguiu provar a culpa de Gildson dos Santos Soares nem de outros quatro réus citados no processo como integrantes de uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas e roubos a estabelecimentos comerciais em Santarém, tais como casas lotéricas e até um posto de gasolina.

“Após análise processual, pode-se observar a insuficiência de elementos probatórios que justifique uma condenação aos acusados. Ademais, a clareza quanto à materialidade é inconteste, não podendo dizer o mesmo sobre a autoria delitiva. Logo, nada se tem de concreto sobre quem cometeu os crimes, não restando provado durante a instrução processual que os acusados cometeram ou participaram da prática delitiva, muito menos a individualização da conduta de cada indivíduo na pratica dos fatos ilícitos”, diz um trecho da sentença, passível de recurso.

Afastamento de coronel e prisão preventiva de sargento da PM

Após denúncias do Ministério Público do Pará (MPPA), a Justiça estadual determinou no dia 26 de julho do ano passado, o afastamento da comandante do Policiamento Ambiental da Polícia Militar (CPA), a Coronel Andréa Keyla Leal Rocha e a prisão preventiva de Gildson dos Santos Soares. Eles foram investigados pelo esquema de venda de vagas.

De acordo com o MPPA, na época, o sargento era responsável por fazer a escala das missões, também com acerto de valores, e ameaçava de morte os policiais e suas famílias, caso denunciassem o “esquema”. Ele chegou a ser designado para instrutor de curso de tiro, mesmo com a restrição do uso de armas.

Andrea foi afastada do comando da CPA e impedida de frequentar a unidade por 120 dias.