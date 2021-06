Réu por homicídio, sargento da PM é alvo de atentado em Santarém, no oeste do Pará

Um policial militar foi alvo de um atentado na manhã desta terça-feira (8), por volta das 10h30, em Santarém, no oeste paraense. Uma dupla em uma motocicleta foi responsável por fazer diversos disparos contra o veículo do sargento Gildson dos Santos Soares, atualmente lotado na 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (Cipamb). Nenhum deles atingiu o PM. Diligências estavam sendo realizadas pelas autoridades policiais do município para prender os envolvidos no crime, que não haviam sido localizados até a publicação desta matéria.

A tentativa de homicídio ocorreu enquanto a vítima conduzia um veículo no trecho na Toca da Raposa, região localizada entre os bairros do Santarenzinho e Matinha. O sargento foi surpreendido por dois homens, que estavam em uma motocicleta preta e efetuaram vários disparos contra o carro do PM. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. A motivação para o crime ainda é desconhecida. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, mas não recebeu retorno.

O sargento Gildson responde a diversos processos na Justiça Estadual. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) pelos crimes de homicídio, homicídio qualificado, lesão leve e crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas.

Reú por homicídio

Ele foi preso em 2018, mas foi solto por conta de um Habeas Corpus (HC) e agora responde o processo em liberdade. No dia 28 de junho do mesmo ano, ele disparou 12 tiros em um veículo, no bairro do Santarenzinho, na cidade de Santarém.

O crime resultou na morte da empregada doméstica Sônia da Silva Viana, de 40 anos e ferimentos no marido, nos dois filhos e mais um casal de amigos que estavam no interior do veículo.

Em agosto de 2020, uma decisão tomada pelo juiz titular da 3ª Vara Criminal, Gabriel Veloso de Araújo, definiu que o investigado deverá enfrentar júri popular pelo crime de homicídio qualificado.