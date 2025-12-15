Capa Jornal Amazônia
Polícia

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

O Liberal

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no domingo (14/12) pela manhã, após furtar cerca de R$ 43 mil em joias e dinheiro de uma loja no Conjunto Nacional, shopping localizado no Setor de Diversões Norte, em Brasília. O crime ocorreu na noite de sábado (13/12) e o caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

As investigações apontam que o criminoso clonou o sinal dos portões do Conjunto Nacional para acessar o local. Após arrombar uma loja, ele furtou joias, incluindo alianças, relógios, semijoias e dinheiro em espécie. Durante a ação, o suspeito chegou a debochar diante das câmeras de segurança, fazendo poses e tirando selfies no interior do estabelecimento. Seguranças do shopping perceberam que o homem havia ficado trancado dentro da loja após o arrombamento.

Detalhes da prisão e o andamento do caso

O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e os seguintes fatos foram apurados:

  • Os objetos utilizados no crime foram apreendidos pela polícia.
  • Ao perceber que não conseguiria fugir, o criminoso destruiu o próprio telefone celular.
  • Após a prisão, todos os bens subtraídos foram integralmente recuperados e devolvidos ao proprietário.
  • O homem foi indiciado por furto qualificado.
  • O delegado Sérgio Bautzer afirmou que, "em razão da natureza do crime apurado, a infração não comporta a concessão de fiança na fase policial, motivo pelo qual o autuado permanece custodiado na carceragem da PCDF, aguardando a realização da audiência de custódia".

A autoridade policial informou que a tipificação jurídica do crime poderá ser revista após a conclusão da perícia técnica no sistema de acesso da loja. O Conjunto Nacional não se manifestou até a publicação desta matéria.

Palavras-chave

assalto a loja

assalto a joalheria em shopping center

assalto a shopping
Polícia
.
