Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Duas pessoas foram presas nesta segunda-feira (15) durante a “Operação Origo”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa com atuação nacional. As prisões ocorreram em Belém e em Fortaleza, no Ceará, e integram o cumprimento de mandados judiciais que também incluíram 10 ordens de busca e apreensão domiciliar.

Os detidos são apontados como os principais responsáveis pela articulação da movimentação financeira do grupo criminoso, investigado por crimes de lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Além das prisões, a Justiça determinou o sequestro de um imóvel localizado em Fortaleza e o bloqueio de R$ 14 milhões vinculados aos investigados.

A operação foi conduzida pela Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), ligada à Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). A ação ocorreu de forma integrada com a Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

De acordo com o delegado Fausto Bulcão, titular da Decor, a investigação tem como foco a lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas e da atuação de organização criminosa, especialmente nas movimentações financeiras do núcleo decisório da facção. Um dos investigados foi preso no bairro do Barreiro, em Belém, enquanto uma mulher foi detida em Fortaleza.

“A ação policial teve como objeto a investigação de crime de lavagem de dinheiro proveniente da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, referente às movimentações financeiras do núcleo decisório de uma facção criminosa com atuação a nível nacional”, detalhou o delegado Fausto Bulcão.

As investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos. Os presos foram encaminhados às unidades policiais locais e permanecem à disposição da Justiça.