Suspeito de roubo à mão armada é preso em flagrante no bairro do Jurunas, em Belém

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (15) por suspeita de roubo majorado com emprego de arma de fogo. A prisão foi feita por equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) durante diligências relacionadas ao crime registrado na última sexta-feira (12), quando o investigado abordou uma vítima, na avenida Bernardo Sayão, em Belém.

O delegado Arthur do Rosário, titular da DRFR, informou que o caso gerou grande repercussão nas redes sociais e que, logo após serem informados do crime, as equipes iniciaram as diligências ininterruptas. “Nós ainda coletamos informações junto à vítima e realizamos análise das características físicas e das vestimentas do autor”, afirma

Segundo o delegado também foi feito o “levantamento de possíveis rotas de fuga, verificação de locais onde ele poderia estar escondido, conseguindo êxito na manhã de hoje, quando conseguimos localizar e prender o suspeito no bairro do Jurunas”, detalha Arthur do Rosário.

Após a prisão, o homem foi conduzido à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis. E, agora, está à disposição da Justiça.