Picape e viatura da PM colidem na pista expressa do BRT, em Icoaraci

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM) e uma picape foi registrado na tarde desta quinta-feira (5) na avenida Augusto Montenegro, em frente a EEEFM Professora Palmira Gabriel, em Icoaraci, distrito de Belém. De acordo com a PM, o condutor de uma Ford Ranger, de nome não revelado, estava acompanhado da filha pequena e uma idosa quando o acidente ocorreu. A polícia o apontou como o responsável pela colisão. Ele teria cometido uma conversão irregular na pista expressa do BRT. Apenas um tenente da PM ficou ferido com leves escoriações em um dos braços.

Seis viaturas do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) se locomoviam até o bairro do Tenoné para cumprir um mandado de prisão de um foragido da Justiça.

O comboio policial seguia sentido Entroncamento quando a picape, que vinha no trajeto contrário, fez o retorno proibido. O condutor da viatura ainda tentou desviar, mas acabou atingido a Ford Ranger branca no meio.

Os airbags da viatura da PM envolvida no acidente e evitaram que tragédia fosse maior. Após a colisão, os policiais sentiram um vazamento de gás vindo do ar-condicionado da viatura e temeram o risco de explosão. Os agentes constataram que a situação não era grave.

O caso foi registrado na Seccional de Icoaraci. O condutor da picape não foi preso.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o acidente à PM e a Polícia Civil do Pará (PCPA). A reportagem aguarda retorno.

Conversão irregular resultou na morte de policiais civis

O investigador Homero Gois e Silva de Souza e a escrivã Rejane Maria Oliveira da Silva, da PCPA morreram em um acidente as vítimas de acidente de trânsito no dia 26 de dezembro, na semana passada, em Belém. A viatura em que ambos estavam, junto com outros dois passageiros - um custodiado e um agente civil - colidiu com a estação do BRT do Tapanã, localizada na avenida Augusto Montenegro, entre os bairros do Coqueiro, Parque Verde e Tapanã.

O motorista de aplicativo Agildo Soares de Sousa, de 40 anos, dirigia um Volkswagen Voyage prata cometeu a conversão irregular na pista do BRT. A viatura desviou do automóvel, mas se chocou contra o muro da estação do BRT do Tapanã.

Agildo foi preso dois dias depois do acidente, na casa de familiares, em Irituia, cidade distante mais de 120 quilômetros da capital paraense, local onde o caso ocorreu.