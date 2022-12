Viatura da PM capota durante perseguição e suspeito de assalto foge, no Pará

Uma viatura do Grupamento Tático Operacional da Polícia Militar capotou durante perseguição a um suspeito de assalto a uma loja de aparelhos celulares e eletrônicos.

O acidente ocorreu, na sexta-feira (16), em uma estrada vicinal na região de Rio Preto, área rural do município de Santana do Araguaia, no sul do Estado. Os policiais sofreram apenas escoriações, e o suspeito escapou. As informações são do Correio de Carajás.

A Polícia Militar recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito de assaltar uma loja de celulares com uma arma de fogo e subtrair vários aparelhos. Durante as buscas, as equipes policiais foram até a área rural e avistaram o acusado, identificado como Diego dos Santos Sabino, de 42 anos.

Viatura passou por cima de uma cerca e foi parar no matagal

Ele estava em uma motocicleta vermelha. E, ao perceber a aproximação dos policiais, fugiu, mas deixou cair uma bolsa, na qual foram encontrados 17 celulares novos, supostamente oriundos do assalto, ocorrido na quarta-feira (14).

A guarnição recolheu a mochila com os celulares e continuou as buscas aos suspeitos. Foi quando a viatura passou por cima de uma cerca de arame liso e foi parar num matagal. Outra viatura que vinha logo atrás dando apoio no acompanhamento resgatou os policiais acidentados, que retornaram para a cidade e receberem atendimento médico.

Os aparelhos celulares recuperados foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia. Segundo as equipes policiais, novas buscas pelo suspeito, ao qual são atribuídos outros delitos, serão realizadas na região.