Motorista atropela três mulheres e uma criança no meio de bloco carnavalesco na Pedreira

Quatro pessoas que participavam de um bloco de Carnaval foram atropeladas na noite desta quarta-feira (22), na rua Antônio Everdosa, entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa, no bairro da Pedreira, em Belém. As vítimas são três mulheres e uma criança. Todas foram socorridas para uma unidade hospitalar. O motorista causador do acidente estaria embriagado, segundo as testemunhas.

Ele foi identificado apenas como Hebert Pedro. Na sede do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), o homem se recusou a fazer o teste de alcoolemia.

Veículo do suspeito ficou com a frente destruída (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“Ele estava muito embriagado. Ele não conseguia nem falar”, disseram testemunhas. Revoltados, moradores da área quebraram o carro, modelo Ônix, de cor branca, envolvido no acidente.

O caso será investigado pela Seccional da Sacramenta.

