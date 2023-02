Estudantes da Ufra: universidade e familiares das vítimas do acidente convidam para Missa de 7º Dia

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) publicou, na manhã desta terça-feira, 21, um convite aberto para a Missa de 7º Dia dos três estudantes e um ex-aluno da instituição que morreram em acidente de trânsito ocorrido na última quinta-feira, 16, no Km 56 da rodovia PA-483, a Alça Viária, no município de Barcarena. O convite é assinado também por familiares das vítimas.

A celebração é pela memória de Camille Samara da Silva Monteiro, João Lucas Graça Andrade Costa e Tainá Oliveira Beckman - estudantes do oitavo semestre do curso de Medicina Veterinária e iriam se formar no final deste ano -, bem como pela memória de André Augusto Mendonça - médico veterinário e ex-aluno da instituição.

A missa será realizada na próxima quarta-feira, dia 22, e deve contar com a presença de familiares, amigos, professores e colegas das vítimas. A reunião começa às 15h, no Auditório do Pavilhão de Salas de Aula da Ufra - campus Belém. A missa terá início às 16h, no mesmo local, com homenagens após o encerramento. Familiares sugerem que as pessoas vão, preferencialmente, de roupa branca.

VEJA MAIS

O acidente

O veículo no qual o grupo seguia a trabalho para uma fazenda chamada Minerva, colidiu com uma carreta, que vinha no outro lado da rodovia. O carro em que as vítimas trafegavam foi destruído e a carreta invadiu o acostamento, indo parar em um matagal na lateral da pista. Uma ultrapassagem feita pelo condutor do carro de passeio teria provocado a colisão com a carreta. Logo após o acidente, as vítimas ainda chegaram a ser socorridas por militares do Corpo de Bombeiros, mas não resistiram. O caso foi registrado na Delegacia de Vila dos Cabanos.

Missa de 7º Dia dos estudantes da Ufra

Dia: 22/02

Hora: 15h

Local: Auditório do Pavilhão de Salas de Aula da Ufra - campus Belém