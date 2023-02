Estudantes da UFRA: corpos de vítimas de acidente são sepultados

Foram sepultados, no final da manhã do sábado (18), os corpos dos três estudantes e de um ex-aluno da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), vítimas de acidente entre um carro de passeio e uma carreta ocorrido na tarde da última quinta-feira (16), no Km 56 da rodovia PA-483, a Alça Viária, no município de Barcarena. Segundo informações da UFRA repassadas à Redação Integrada de O Liberal neste domingo (19), João Lucas da Graça Andrade foi sepultado no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá; Taina Oliveira Beckman e Camille Samara da Silva, no Cemitério Good Pax, em Marituba; e o médico veterinário e ex-aluno André Augusto do Nascimento Mendonça no Cemitério São Jorge (Marambaia). A Universidade decretou luto oficial por três dias, a partir da sexta-feira (17).

Camille, Taina e João Lucas eram estudantes do curso de Medicina Veterinária da UFRA, estavam no 8º semestre e iriam se formar no final deste ano. André Augusto Mendonça era médico veterinário e ex-aluno da instituição. O falecimento dos quatro jovens gerou grande comoção nas redes sociais e deixou em choque familiares e a comunidade acadêmica. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, veio a público se manifestar pelas perda brutal e tão precoce. "Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse terrível acidente; que encontrem força diane do sofrimento pela perda desses jovens de forma tão trágica", afirmou o prefeito Edmilson.

Em nota, a reitora da UFRA, professora Herdjania Veras de Lima, prestou solidariedade aos familiares, professores, amigos e colegas de João, Tainá, Camille e André.

Acidente

Logo após o acidente, as vítimas ainda chegaram a ser socorridas por militares do Corpo de Bombeiros, mas não resistiram. O destino dos estudantes e do médico seria a Fazenda Minerva. Um dos amigos dos acadêmicos também informou que eles estavam acostumados a fazer o trajeto em que se deu o acidente. João Lucas chegou a comentar com essa pessoa que iria trabalhar no período do Carnaval.

O carro em que as vítimas trafegavam foi destruído e a carreta invadiu o acostamento da rodovia, indo parar em um matagal na lateral da pista. Uma ultrapassagem feita pelo condutor do carro de passeio teria provocado a colisão com a carreta. O caso foi registrado na Delegacia de Vila dos Cabanos.