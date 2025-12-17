UFPA aparece na lista das universidades mais influentes do mundo

A Universidade Federal do Pará (UFPA) integra o seleto grupo das universidades mais influentes do mundo, segundo o Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025. A avaliação considera o impacto das instituições de ensino superior em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas.

No ranking global, que avaliou 2.318 universidades de 130 países, a UFPA figura no grupo 301–400. Este resultado a posiciona entre os 15% de melhores do mundo, consolidando sua relevância acadêmica e social.

A instituição paraense conquistou a segunda posição geral no Brasil e lidera entre as universidades federais do país. A Universidade de São Paulo (USP) ocupa a liderança nacional, no grupo 101–200.

Destaque na América Latina

No cenário da América Latina e do Caribe, a UFPA alcança a quinta posição geral. Ela está ao lado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sendo superada apenas por instituições do México e pela USP.

Para o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, o desempenho reflete a integração bem-sucedida entre ensino, pesquisa e extensão. Ele enfatiza o alinhamento da universidade aos desafios globais contemporâneos.

O reitor destaca ainda o compromisso da instituição com um desenvolvimento ético, inclusivo e sustentável. Além disso, ele ressalta o papel estratégico da universidade no fortalecimento da Amazônia e do Brasil.

Reconhecimento em ODS específicos

A UFPA obteve destaque especial em três ODS:

No ODS 4 – Educação de Qualidade, a universidade avançou 100 posições, situando-se no grupo 201–300.

No ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável, a instituição também ficou no grupo 201–300. Suas ações nesse eixo focam na segurança alimentar, nutrição e práticas agrícolas sustentáveis.

Já no ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico, a UFPA foi classificada no grupo 301–400.

Este resultado evidencia sua contribuição para o desenvolvimento econômico local e a geração de trabalho digno.

Metodologia do Ranking

Apesar do aumento significativo no número de instituições participantes, a UFPA manteve e consolidou sua posição. O THE Impact Rankings avalia as universidades com base em quatro pilares principais.

Os pilares são: pesquisa, gestão institucional, extensão e ensino. O ranking considera obrigatoriamente o desempenho no ODS 17 – Parcerias para os ODS, somado às três melhores pontuações nos demais objetivos.