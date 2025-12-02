Capa Jornal Amazônia
Documentário de estudantes da UFPA sobre dignidade menstrual avança em edital nacional

O projeto “Fluxos de Silêncio” foi o único da região Norte entre os dez pré-selecionados para a próxima fase, que acontece a partir de 5 de dezembro

Ayla Ferreira
fonte

Os estudantes Evelyn Ludovina, Carolina Chaves e Pedro Moura. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O documentário “Fluxos de Silêncio”, produzido por estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), avançou para a próxima fase da 16ª edição do Doc Futura, projeto que irá selecionar uma proposta em âmbito nacional para a realização de um documentário inédito, com duração entre 70 e 90 minutos, no formato de coprodução. O documentário é o único da região Norte entre os dez pré-selecionados para a próxima fase, que acontece a partir de 5 de dezembro. A obra destaca a importância da discussão sobre a dignidade menstrual, com base nos direitos humanos, tema geral do edital.

De acordo com Evelyn Ludovina, diretora e co-roteirista do documentário, a escolha pelo tema veio de uma ideia já pensada anteriormente pelo grupo, que possui familiaridade com um projeto social que busca levar mais dignidade para mulheres em situação de pobreza menstrual. A pobreza menstrual se caracteriza pela falta de acesso a produtos de higiene, como absorventes, e também a condições básicas como água, saneamento e informações sobre o período menstrual.

“Infelizmente, é uma situação que acontece no Brasil inteiro e aqui na Amazônia é agravada por outros fatores e é algo pouco discutido. A gente pensa no direito à água, no direito à moradia, no direito à saúde, que também são direitos essenciais para boa convivência do ser humano em sociedade, mas a dignidade menstrual, ela é pouco debatida. Então, a gente viu o edital como uma oportunidade de debater esse tema”, diz Evelyn.

A equipe do documentário é composta por Evelyn, estudante de Jornalismo na UFPA, e também pelos estudantes Carolina Chaves e Pedro Moura, do curso de Publicidade e Propaganda, além de Victoria Rodrigues, graduanda da ETDUFPA e produtora executiva do projeto. Para Carolina, roteirista e co-diretora, o documentário é uma oportunidade de trazer visibilidade para questões sociais sensíveis, por meio da linguagem artística, que pode tornar as mensagens mais facilmente absorvíveis.

“Tentamos trabalhar a ideia e o roteiro com base em informações reais, mas com o intuito de educar e trazer reflexão, evitando ao máximo o reforço de estereótipos e estigmas. Acredito que as soluções devem ser pensadas coletivamente, e o fomento do debate faz parte do processo. Falar sobre menstruação pode ser incômodo na maior parte das situações, mas também pode ser poético quando tratamos de ciclos que fazem parte da vida”, pontua Carolina, responsável pela sinopse e desenvolvimento conceitual escrito.

Etapas

O material enviado para a pré-seleção do edital foi dividido em partes, com a produção de sinopse, proposta de orçamento, entre outros critérios definidos no formulário oficial. A gravação só será realizada caso o grupo seja aprovado na última etapa. “É extremamente gratificante ter sido pré-selecionado nesse edital sendo, tecnicamente, apenas alunos da UFPA com boas ideias. Sabemos que somos capazes de trazer essa produção para Belém, mas apenas o fato de termos sido selecionados prova que estudantes de todo o Pará têm a capacidade de chegar lá, de ter suas ideias escutadas”, diz Pedro Moura, diretor de fotografia.

As próximas etapas do projeto contam com rodadas de mentorias online na sexta-feira (5) e uma defesa de projetos presencial no dia 10 de dezembro, no Rio de Janeiro. “Vamos fazer a defesa da nossa ideia e aguardar o resultado. Tem mais nove produtoras com mais experiência, mas estamos com pensamento positivo, queremos preparar a oportunidade de ampliar as histórias e as vozes das mulheres. Estamos felizes com a oportunidade que já nos foi dada de apresentar a nossa ideia, de sermos escutados”, destaca Evelyn.

O documentário selecionado pela 16ª edição do Doc Futura será exibido no Canal Futura e na plataforma Globoplay, tendo como tema central ‘Direitos Humanos’. O valor máximo destinado à produção e realização do documentário selecionado é de R$ 200 mil. A divulgação do vencedor será no dia 11 de dezembro.

Os estudantes estão arrecadando doações via Pix para custear a viagem para o Rio de Janeiro para a defesa do projeto. O público interessado pode colaborar com qualquer valor através da chave ubuntuproducaoartistica@gmail.com.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

