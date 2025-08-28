Capa Jornal Amazônia
Projeto “Mulheres por Elas” promove ação de apoio à dignidade menstrual em Belém

Iniciativa formada por voluntárias arrecada e distribui kits de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade. Próxima ação será dia 29 de agosto, no centro da capital

Bruna Lima
fonte

Entre as atividades, o grupo realiza dois tipos de ação: de rua, com distribuição direta dos kits, e de comunidade, que além da entrega dos produtos também conta com parcerias em oficinas (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Nesta sexta-feira (29), o projeto “Mulheres por Elas” (MPE) realiza mais uma ação voltada à distribuição de kits de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade, em Belém. A iniciativa, que já soma 35 voluntárias ativas, tem como missão garantir o acesso a itens básicos de autocuidado, especialmente os relacionados à dignidade menstrual.

A atividade está marcada para começar na avenida Presidente Vargas, em frente às Lojas Americanas, com percurso até a Feira do Açaí ou Praça do Relógio, a depender da demanda. Nesta edição, serão entregues cerca de 50 kits, compostos por absorvente, calcinha, escova e creme dental, sabonete, xampu 2 em 1, desodorante, preservativo, serrinha de unha e demais materiais de higiene.

Segundo Ana Karolini Pereira, estudante de publicidade e voluntária do projeto, a iniciativa chegou a Belém em 2019, inspirada por um movimento criado em Curitiba durante a pandemia.

“Temos atualmente 35 mulheres ativas, entre estudantes, enfermeiras e professoras. Nós entregamos kits de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, tanto no centro da cidade quanto em comunidades e ilhas. É uma realidade dura, que envolve pobreza menstrual, mas também a falta de saneamento e de cuidados básicos. Ajudar é uma forma de fazer diferença na vida dessas mulheres, ainda que por alguns dias”, afirma.

O projeto é totalmente independente e se mantém por meio de bazares solidários e doações. As voluntárias organizam a arrecadação de roupas, que são vendidas em feiras, e o valor arrecadado é revertido na compra dos itens de higiene.

Para Gisele Dias Ferreira, que atua na área financeira do projeto, a experiência também é pessoalmente transformadora. “Eu já queria fazer parte de uma ação social e encontrei no Mulheres por Elas uma causa que me toca muito. Essas mulheres em situação de rua muitas vezes são negligenciadas, e poder contribuir para que tenham um pouco mais de dignidade é gratificante”, destaca.

Entre as atividades, o grupo realiza dois tipos de ação: de rua, com distribuição direta dos kits, e de comunidade, que além da entrega dos produtos também conta com parcerias em oficinas e minicursos voltados às beneficiárias.

Recém-integrada à equipe, Letícia Cristine Mendes de Lisboa já participou de duas dessas ações. Ela explica que, embora cada voluntária tenha uma função, a dinâmica do projeto é colaborativa.

“Na rua, nosso ponto principal é o Teatro da Paz. Descemos pela Presidente Vargas distribuindo kits para mulheres em situação de rua, com o intuito de proporcionar um pouco de dignidade. É uma experiência que mostra a importância de pequenas atitudes para mudar realidades”.

A cada última sexta-feira do mês, as voluntárias se reúnem para a montagem e entrega dos kits, garantindo a continuidade de um projeto que cresce a partir da solidariedade.

“Não vamos mudar o mundo, mas podemos mudar o dia de cada mulher que recebe nosso cuidado. Isso já é muito significativo”, resume Ana Karolini.

