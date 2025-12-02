Operação retira trailers que ocupavam irregularmente vias públicas na Marambaia

A Prefeitura de Belém deu prosseguimento, nesta segunda-feira (1º), a mais uma etapa do programa “Belém em Ordem”, voltada à desocupação de áreas públicas. Desta vez, a operação aconteceu na avenida Rodolfo Chermont, no bairro Marambaia, onde trailers instalados de forma irregular ocupavam o espaço público. Ao todo, cinco veículos foram removidos do local.

A ação, coordenada pela Superintendência de Ordem Pública de Belém, vinculada à Segbel (Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade), atendeu a denúncias e pedidos de moradores da área. Outro trailer também foi retirado da avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto.

Segundo o titular da Segbel, Luciano de Oliveira, o objetivo do programa vai além da retirada de estruturas irregulares. “O objetivo não é meramente retirar o que está fora da lei, mas sim reestruturar a cidade para o bem-estar coletivo. A desobstrução das vias resulta em melhor circulação, mais proteção e​ uma Belém mais fácil de circular para todos”, afirmou.

Antes da remoção, os proprietários dos trailers foram notificados previamente e receberam prazo para retirar os veículos voluntariamente. Com o encerramento do prazo, as equipes de fiscalização deram continuidade à operação para liberar as vias e as vagas de estacionamento.

O titular da Ordem Pública, coronel PM Castro Alves, destacou a importância da colaboração da comunidade. “Essa operação, como tantas outras, é fundamental e reflete o clamor da comunidade. Nossas equipes agem com rigor, mas respeitando o processo legal, após a notificação. Estamos devolvendo a ordem e, o mais importante, devolvendo a cidade para os moradores de Belém”, declarou.

A iniciativa contou com o apoio de agentes de trânsito da Segbel e de caminhões munck da Secretaria Municipal de Zeladoria (Sezel).