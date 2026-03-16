Caminhão colide com poste e deixa trânsito lento na Arthur Bernardes, em Belém

Um caminhão-tanque que transportava gasolina se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira (16) na avenida Arthur Bernardes, no bairro da Maracangalha, em Belém, nas proximidades do Terminal Petroquímico. O trânsito na área apresentou lentidão no tráfego de veículos, especialmente no sentido Icoaraci - centro da capital paraense, na pista onde a colisão foi registrada.

De acordo com informações iniciais, o veículo pesado tentava sair de uma empresa localizada às margens da rodovia quando acabou colidindo contra um poste de energia elétrica, que ficou inclinado e apresenta risco de queda. A estrutura atingida fica nas proximidades de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Segundo testemunhas, o motorista realizava uma manobra para entrar na central de abastecimento de combustíveis situada na avenida quando a parte traseira do caminhão atingiu o poste.

O caminhão permaneceu atravessado na pista, o que dificultou a passagem de veículos e provocou retenções no trecho. Apesar do susto, não houve explosão nem risco de explosão, e também não há registro de feridos.