Prefeitura de Belém alerta para possíveis riscos causados pela chuva na capital neste domingo, 03

A Prefeitura de Belém alertou, neste domingo (03), para a possibilidade de uma chuva com volume de até 80 milímetros entre 14h e 18h na capital paraense. O alto índice de precipitação representa risco significativo para os moradores de áreas vulneráveis.

A administração municipal emitiu uma nota alertando sobre o fenômeno. "Na tarde de hoje (03), há possibilidade de chuva em Belém, com acumulados que podem chegar a 80 mm entre 14h e 18h. A orientação é redobrar a atenção e evitar áreas de risco. Seguimos monitorando a situação", destacou o comunicado.

Canais de Emergência

Para casos de emergência, a prefeitura disponibilizou os seguintes contatos:

(91) 98439-0646

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