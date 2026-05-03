Prefeitura de Belém alerta para possíveis riscos causados pela chuva na capital neste domingo, 03
Segundo publicação nas redes sociais, a Prefeitura afirma que entre 14h e 18h a chuva em Belém pode alcançar 80 mm em volume acumulado
A Prefeitura de Belém alertou, neste domingo (03), para a possibilidade de uma chuva com volume de até 80 milímetros entre 14h e 18h na capital paraense. O alto índice de precipitação representa risco significativo para os moradores de áreas vulneráveis.
A administração municipal emitiu uma nota alertando sobre o fenômeno. "Na tarde de hoje (03), há possibilidade de chuva em Belém, com acumulados que podem chegar a 80 mm entre 14h e 18h. A orientação é redobrar a atenção e evitar áreas de risco. Seguimos monitorando a situação", destacou o comunicado.
Canais de Emergência
Para casos de emergência, a prefeitura disponibilizou os seguintes contatos:
- (91) 98439-0646
- 153
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