Dona Déa Maiorana é homenageada em missa no Grupo Liberal com destaque para fé e legado solidário

A memória de Lucidéa Batista Maiorana, carinhosamente conhecida como Dona Déa, foi o ponto central da missa realizada neste domingo (3), na sede do Grupo Liberal, em Belém. A empresária, que morreu na última quinta-feira (30), aos 91 anos, foi lembrada como exemplo de fé e solidariedade durante a celebração conduzida pelo Padre Cláudio Pighin.

(Foto: Thiago Gomes)

Fé e coragem como mensagem central

Durante a homilia, o padre destacou que a principal mensagem do dia foi de esperança e perseverança para os cristãos. Segundo ele, a palavra de Deus convida à confiança, mesmo diante das dificuldades.

“A palavra de Deus hoje quer dar força e coragem para aqueles que querem seguir Jesus”, afirmou o sacerdote.

(Foto: Thiago Gomes)

Ele ressaltou ainda o ensinamento de Cristo sobre a presença espiritual contínua junto aos fiéis:

“Embora agora eu não estarei mais com vocês fisicamente, estarei presente espiritualmente e mais ainda acompanharei vocês. Portanto, não tenham medo de qualquer desgraça, da morte, porque eu estarei com vocês.”

Homenagem a Dona Déa Maiorana

A trajetória de Lucidéa Batista Maiorana foi lembrada como um testemunho concreto de fé cristã. Para o padre, sua vida foi marcada por atitudes que refletiam os ensinamentos de Jesus.

Setor comercial de Belém lamentou falecimento de Dona Déa Maiorana (Reprodução)

“Dona Déa Maiorana foi uma grande cristã, um grande exemplo, um testemunho de fé em Jesus, que confiou cegamente nele”, declarou.

Ele destacou que o legado deixado por ela serve de inspiração para outras pessoas:

“Para todos nós é um estímulo, um motivo de testemunho para ter coragem de imitar como fez Dona Déa, a seguir Jesus.”

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Solidariedade como prática de fé

Na avaliação do sacerdote, um dos traços mais marcantes da empresária era a prática da caridade. Ele enfatizou que Déa priorizava ações concretas em vez de discursos.

“Ela não acreditava apenas em palavras, mas em fatos concretos. Se preocupava muito em ajudar os pobres, os últimos. Nunca negou ajuda”, afirmou.

Além disso, destacou o cuidado com a família e o exemplo cotidiano de vida cristã:

“Ela sempre chamava atenção que para seguir Jesus não precisa de palavras, mas de atitudes.”

(Foto: Thiago Gomes)

Celebração também marcou aniversário do padre

A missa também teve um momento festivo com o canto de parabéns ao Padre Cláudio Pighin, que celebrou aniversário no mesmo dia. A ocasião reuniu fiéis, colaboradores e familiares em um momento de fé, memória e celebração.





