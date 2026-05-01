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Dona Déa: conheça um pouco da história da matriarca da família Maiorana

Dona Déa acompanhou de perto toda a trajetória empresarial do marido e participou de momentos decisivos para a modernização da imprensa no Pará

O Liberal
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Dona Déa: conheça um pouco da história da matriarca da família Maiorana. (Reprodução/ redes sociais)

O Pará perdeu, na noite desta quinta-feira (30/04), Lucidéa Maiorana, presidente do Grupo Liberal. Natural de Monte Alegre, oeste do Pará, Dona Déa nasceu no dia 10 de maio de 1934. De origem humilde, ela teve uma trajetória marcada pela superação. Relatos sobre sua juventude apontam que enfrentou dificuldades severas, incluindo situações de fome, experiência que influenciou sua atuação discreta em causas sociais ao longo da vida. Familiares a descrevem como uma mulher de personalidade forte, mas reservada, que evitava exposição pública, mesmo sendo peça central nas decisões empresariais.

Essa atuação também se refletiu no campo social. Em 2024, o antigo Instituto Criança Vida foi rebatizado como Instituto Déa Maiorana (Idea), em homenagem à matriarca. A instituição desenvolve ações voltadas ao empreendedorismo feminino, à sustentabilidade e de apoio a comunidades vulneráveis, como indígenas, quilombolas e extrativistas na Amazônia.

Dona Déa acompanhou de perto toda a trajetória empresarial do marido e participou de momentos decisivos para a modernização da imprensa no Pará, como a implantação do sistema offset no início da década de 1970, que elevou a qualidade gráfica das publicações do grupo.

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