Pará perde Mízar Bonna, referência histórica do Círio de Nazaré

Morreu nesta quarta-feira (29), aos 89 anos, a pesquisadora, escritora e artista paraense Mízar Bonna, uma das principais referências na preservação da memória do Círio de Nazaré. A informação foi confirmada pelo filho, Tony Bonna, em publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi informada. O velório está sendo realizado na capela Max Domini, na avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. Não há informações sobre o sepultamento.

Na homenagem, ele destacou o legado afetivo e espiritual deixado pela mãe, ressaltando ensinamentos ligados à fé, à leitura e à sensibilidade. A mensagem reforça a dimensão familiar de uma trajetória que também marcou profundamente a cultura paraense.

“Mãe, eu poderia te agradecer com um poema, afinal, tu me ensinastes a gostar de livros e poesias. Eu poderia te agradecer com uma piada, afinal, sempre me ensinastes a importância do sorriso. Mas vou te agradecer com uma oração, pois o teu maior ensinamento, foi o caminho da Fé: que Deus te receba com a grandiosidade do amor que tu semeaste na terra. Te amo eternamente. Dê um beijão no Papai e na Mizinha”, escreveu.

Ao longo da vida, Mízar Bonna dedicou-se ao estudo da história do Círio, com pesquisas sobre as origens, os símbolos e as transformações da festividade ao longo do tempo. Sua atuação a consolidou como uma das principais fontes sobre o tema, tanto no meio acadêmico quanto entre os devotos.

No campo artístico, foi responsável pela criação de 11 mantos oficiais da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, peças que incorporam elementos da identidade amazônica e da religiosidade popular. Também integrou a Diretoria da Festa de Nazaré, contribuindo para o registro e a valorização da celebração.

Mízar Bonna deixa um legado que atravessa a arte, a pesquisa e a fé, sendo reconhecida como uma das grandes guardiãs da história do Círio e da cultura do Pará.