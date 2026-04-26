Ônibus pega fogo próximo a Praça da República e chamas são vistas a distância; veja fotos

Um ônibus foi completamente tomado pelas chamas na manhã deste domingo (26/04) nas proximidades da Praça da República, no centro de Belém. O incêndio chamou a atenção de moradores, comerciantes e frequentadores da região, que relataram que a fumaça densa podia ser vista a quilômetros de distância. Segundo informações, não há feridos. O incidente ocorre em um dia em que os ônibus de Belém são gratuitos a população.

(Foto: Hamilton Braga)

O incidente ocorreu em uma área de grande circulação, especialmente aos domingos, quando a praça recebe uma tradicional feira de artesanato. “Quando começou o fogo, todos os passageiros conseguiram sair. Ninguém se machucou”, disse a PM-PA (Polícia Militar do Pará.

Conhecida por sua ampla área verde, pelos edifícios históricos da era colonial e pelo monumento que remete ao golpe de 1889, a Praça da República é um dos principais pontos turísticos e culturais da capital paraense.

Ônibus pega fogo em Belém Foto: Luciene do Carmo | Especial O Liberal Foto: Luciene do Carmo | Especial O Liberal Foto: Luciene do Carmo | Especial O Liberal Foto: Luciene do Carmo | Especial O Liberal

Alguns homens tentaram saquear os fios de cobre que estavam saindo do ônibus. Os agentes de trânsito solicitaram apoio da PM.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. Autoridades devem apurar se houve falha mecânica ou outro tipo de problema que tenha provocado o início do fogo.