Torcida paraense mantém esperança no Hexa após empate do Brasil na estreia da Copa 2026
Espaços públicos de Belém ofereceram ambientes distintos para torcedores que acompanharam o empate do Brasil neste sábado (13)
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Fifa 2026 levou milhares de paraenses a espaços públicos de Belém neste sábado (13). Divididos entre o clima de festival do estacionamento do Mangueirão e a tranquilidade familiar do Parque da Cidade, os torcedores acompanharam o empate em 1 a 1 contra Marrocos, mantendo a confiança na busca pelo hexacampeonato, apesar da frustração com o resultado em campo.
Clima de pré-festa no Mangueirão
O estacionamento do Mangueirão recebeu três telões de LED para a exibição da partida. O local, que sedia o Parárraiá, transformou a espera pelos shows em um ponto de encontro. Após o apito final, a programação seguiu com apresentações de nomes como Viviane Batidão, Wesley Safadão, Leonardo, Thiago Costa e a aparelhagem Super Pop.
Para Rosivaldo Barbosa, 41, gerente comercial que viajou de Abaetetuba apenas para ver o jogo, o resultado é parte de um processo.
"Levando em consideração que os últimos campeões mundiais iniciaram com placar adverso, acredito que o Brasil será campeão. Assistir aqui é uma experiência fantástica", afirmou.
Já o profissional de logística Cleiton Lima, 28, destacou a necessidade de maior entrosamento da equipe.
"Precisamos de mais sincronia para alcançar o tão esperado Hexa. O espaço com os telões possibilitou uma emoção boa de estar reunido", disse.
Cleiton Lima, 28, profissional de logística (Carmem Helena / O Liberal)
A estudante Luana Bastos, 19, completou a análise otimista.
"Melhor empatar do que perder. Estou acreditando fortemente que o Hexa vem", declarou.
Parque da Cidade atrai famílias com ambiente confortável
O Parque da Cidade, novo cartão-postal da capital, consolidou-se como uma opção mais tranquila para os torcedores. Com infraestrutura de mesas e cadeiras, o local focou no bem-estar de famílias e crianças durante a estreia da Seleção.
O universitário Jefferson Nascimento, 26, aprovou a estrutura. "É um lugar muito bacana para criança. Escolhemos aqui por ser próximo de casa e divertido", comentou, enquanto assistia ao jogo acompanhado da filha, Ana Luiza, 9.
A escolha pelo local foi compartilhada por outros torcedores que buscavam fugir de grandes aglomerações. "Aqui é mais família, mais tranquilo, consigo sentar", justificou a assistente de TI Karla Pena, 34.
A esteticista Sônia da Silva, 49, veio da Holanda especialmente para acompanhar o mundial e elogiou a segurança do espaço. "Esse lugar é maravilhoso, combina com o ambiente e o jogo ser aqui", afirmou a paraense.
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