Usuários pedem mais respeito às faixas de pedestres em Belém

Especialista em mobilidade urbana e trânsito, Rafael Cristo destaca a importância da atenção de condutores e transeuntes para garantir segurança no espaço público

Dilson Pimentel
fonte

O respeito à faixa de pedestre é fundamental para garantir segurança no trânsito (Foto: Ivan Duarte/ O Liberal)

Apesar da existência de faixas de pedestres nas ruas de Belém, a falta de respeito de alguns condutores ainda preocupa quem depende desse espaço para atravessar com segurança. Moradores que circulam diariamente pela cidade contam que, mesmo adotando cuidados redobrados, enfrentam riscos constantes ao tentar usar a sinalização. O aposentado José Maria Damasceno Alves, de 60 anos, afirmou que sempre procura atravessar na faixa. “É o meio de segurança da gente, onde a gente se sente mais seguro”, disse ele, enquanto atravessava na faixa que há na avenida Perimetral, em frente ao portão 3 da Universidade Federal do Pará.

Para ele, a maior dificuldade é o desrespeito por parte dos motoristas. “Não é porque você está conduzindo um carro que você é o dono do mundo. Pelo contrário, você tem que respeitar a vida de terceiros. A gente percebe que tem faixa de segurança, mas ainda assim falta um pouquinho de conscientização de muita gente”, disse. Mesmo preferindo a travessia segura, José Maria admitiu que mantém cautela. “Eu tenho que observar para um lado e para o outro, para manter a minha segurança também. Todo cuidado é pouco. Eu não confio muito, não”, observou.

A pensionista Jandira Monteiro, de 71 anos, compartilha da mesma preocupação. “Eu sempre procuro atravessar na faixa, Deus o livre. Mas os motoristas, me desculpem, são demais desrespeitosos. A gente tem que ter muito cuidado”, afirmou. Dona Jandira contou que já passou por situações em que não foi respeitada, mesmo estando na faixa. “Tem motorista que para e obedece à sinalização, mas tem uns que não. Chego aqui, o sinal está fechado, mas eu olho primeiro para ver se ele vai parar para eu poder atravessar. É difícil, mano. Todo cuidado é pouco, e muito”, contou.

Em outro ponto da cidade, no bairro do Marco, a aposentada Maria do Socorro Botelho D’Oliveira, de 68 anos, também adota estratégias para evitar acidentes. “Mesmo que o sinal esteja fechado, eu espero abrir e fechar de novo para poder atravessar”, contou. Ela explicou que esse cuidado surgiu após quase ter sido atropelada no estacionamento de um supermercado. “Quando eu cheguei, o carro estava parado. Só que quando eu comecei a andar, o homem acelerou, criou uma confusão, que o meu filho quis até agredir o senhor. Por isso que eu não faço isso. Todo cuidado é pouco”, disse.

image O aposentado José Maria Damasceno Alves, de 60 anos, afirmou que sempre procura atravessar na faixa: “Não é porque você está conduzindo um carro que você é o dono do mundo" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Maria do Socorro fez ainda uma comparação com outras regiões do Brasil: “Já morei no Sul e lá, mesmo que o sinal esteja aberto, eles param para a gente atravessar. Aqui não, aqui é diferente, aqui eles não querem saber”. Para ela, estacionar sobre a faixa é outro comportamento perigoso que prejudica a travessia de pedestres, principalmente idosos. “Se eu estivesse atravessando, ele podia até tocar em mim e pela minha idade eu poderia cair”, alertou. Em seguida, ela atravessou, com cuidado, a faixa de pedestres que fica no cruzamento das avenidas Almirante Barroso com Dr. Freitas. A reportagem observou que há condutores de veículos e motos que param em cima da faixa. Mas, também, há pedestres que atravessam fora da faixa.

Especialista alerta para necessidade de mais educação no trânsito

O bacharel em Direito e especialista em mobilidade urbana e trânsito, Rafael Cristo, destaca a importância da faixa de pedestres e da atenção de condutores e transeuntes para reduzir riscos e garantir segurança no espaço público. Segundo ele, a via pública deve ser entendida como um espaço democrático e acessível a todos os grupos. “Quando um transeunte precisa utilizar a faixa destinada a veículos, deve se utilizar da faixa de segurança do pedestre. É importante ter em mente que a segurança é dever de todos, não somente do condutor, mas também do pedestre”, explicou.

Rafael Cristo ressaltou que, embora a legislação atribua maior responsabilidade ao condutor sobre o pedestre, este também deve seguir regras. “Embora a legislação tenha punibilidade no artigo 254, como uma infração de natureza média, hoje não é executável. Temos que trabalhar a questão comportamental. O pedestre deve atravessar de forma reta, em local apropriado e com visibilidade, como elenca o artigo 254”, afirmou.

image A aposentada Maria do Socorro Botelho D’Oliveira, de 68 anos, também adota estratégias para evitar acidentes. “Mesmo que o sinal esteja fechado, eu espero abrir e fechar de novo para poder atravessar”, contou (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Sinalização em Belém

O especialista também citou a necessidade de investimentos em sinalização adequada na capital paraense. “Em Curitiba (PR), já temos sinalização luminosa para facilitar a visibilidade. Em Belém do Pará será instalado um sistema de semáforo em que o pedestre deve acionar o botão para atravessar”, afirmou. Cristo recomendou ainda cuidados individuais durante a travessia. “É importante usar roupas adequadas em locais inclinados e evitar o uso de fones de ouvido, que têm aumentado os sinistros envolvendo pedestres. Crianças devem estar sempre sob o controle do adulto, preferencialmente segurando pelo punho, e os idosos costumam atravessar em dois tempos, por isso exigem ainda mais atenção dos condutores”, disse.

O especialista também lembra que ameaçar pedestres na faixa é uma infração gravíssima. “O artigo 170 prevê multa e suspensão do direito de dirigir por até seis meses, além do recolhimento da habilitação em processo próprio”, explicou. Para Cristo, investir em educação é fundamental para reduzir acidentes.

“É preciso trabalhar a educação voltada para usuários que não têm acesso ao Código de Trânsito. Quando você se habilita, aprende a legislação, mas os pedestres também precisam ser instruídos. O pedestre está sempre em desvantagem em relação a veículos, e a legislação, no artigo 29, parágrafo 2º, já prevê atenção especial a eles justamente por estarem mais suscetíveis à violência no trânsito”, completou.

 

Palavras-chave

usuários pedem mais respeito às faixas de pedestres em belém

educação no trânsito
Belém
.
